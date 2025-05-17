Пенсия по инвалидности в 2025 году

В таком случае человек имеет право на социальные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Следует сразу отметить, что размер денежных выплат зависит от группы инвалидности и определяется как процент от пенсии по возрасту:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Однако для получения такой пенсионной выплаты необходимо иметь минимальный и страховой стаж от 1 до 15 лет:

I группа инвалидности – 1-10 лет;

II и III группа инвалидности – 1-14 лет.

Важно! Количество лет стажа зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность. В то же время те, кто приобрел статус уже после достижения пенсионного возраста, могут рассчитывать на пенсию по инвалидности, если у них есть 15 лет стажа.

Может ли человек без стажа получать пенсию по инвалидности

Иногда лицо с инвалидностью не имеет необходимого стажа. Но ему все также могут назначить пенсию. Это происходит, при следующих обстоятельствах:

украинец или украинка получили инвалидность во время срочной военной службы;

инвалидность была получена во время участия в массовых акциях протеста (Революции Достоинства) с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, и человек обратился за медицинской помощью до 30 апреля 2014 года.

Обратите внимание! При других обстоятельствах, если для получения пенсии по инвалидности не хватает стажа, следует обратиться в органы соцзащиты и оформить социальную пенсию по инвалидности.