Пенсія по інвалідності у 2025 році

У такому випадку людина має право на соціальні виплати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Слід одразу зазначити, що розмір грошових виплат залежить від групи інвалідності та визначається як відсоток від пенсії за віком:

I група – 100% пенсії за віком;

II група – 90% пенсії за віком;

III група – 50% пенсії за віком.

Проте для отримання такої пенсійної виплати необхідно мати мінімальний й страховий стаж від 1 до 15 років:

I група інвалідності – 1-10 років;

II та III група інвалідності – 1-14 років.

Важливо! Кількість років стажу залежить від віку, в якому було встановлено інвалідність. Водночас ті, хто набув статусу вже після досягнення пенсійного віку, можуть розраховувати на пенсію по інвалідності, якщо у них є 15 років стажу.

Чи може людина без стажу отримувати пенсію по інвалідності

Іноді особа з інвалідністю не має необхідного стажу. Але їй все також можуть призначити пенсію. Це відбувається, за таких обставин:

українець або українка отримали інвалідність під час строкової військової служби;

інвалідність було отримано під час участі в масових акціях протесту (Революції Гідності) з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, і людина звернулася по медичну допомогу до 30 квітня 2014 року.

Зверніть увагу! За інших обставин, якщо для отримання пенсії по інвалідності не вистачає стажу, слід звернутися до органів соцзахисту та оформити соціальну пенсію по інвалідності.