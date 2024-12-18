Пенсия участников боевых действий в 2025 году

Согласно законодательству, участники боевых действий могут выйти на досрочную пенсию по возрасту на пять лет раньше, чем гражданские, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Когда УБД могут досрочно выйти на пенсию:

мужчины – с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины – с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Важно! Размер пенсии зависит от количества накопленных страховых лет и заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Надбавки и доплаты к пенсиям УБД

К пенсиям участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты");

целевая денежная помощь на жизнь в сумме 40 гривен (Закон Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны");

ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии, если сумма пенсионных выплат (включая надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь, индексацию и другие доплаты, за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958 гривен (постановление КМУ от 28 июля 2010 года "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий").

Как оформить пенсию

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо подать оригиналы следующих документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или документы о стаже (в том числе о прохождении военной службы);

справка о заработной плате (денежном обеспечении) на декабрь 2016 года (если данные отсутствуют в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение участника боевых действий;

справка об участии лица в мероприятиях для обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения в связи с военной агрессией российской федерации против Украины;

фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Обратите внимание! Заявление о назначении или перерасчете пенсии подается через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.