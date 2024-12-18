Пенсія учасників бойових дій у 2025 році

Згідно з законодавством, учасники бойових дій можуть вийти на дострокову пенсію за віком на п'ять років раніше, ніж цивільні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Коли УБД можуть достроково вийти на пенсію:

чоловіки – з 55 років при наявності не менше 25 років страхового стажу;

жінки – з 50 років за наявності не менше 20 років стажу.

Важливо! Розмір пенсії залежить від кількості накоплених страхових років та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Надбавки та доплати до пенсій УБД

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

цільова грошова допомога на прожиття в сумі 40 гривень (Закон України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячна державна адресна допомога до пенсії, якщо сума пенсійних виплат (включаючи надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу, індексацію та інші доплати, за винятком пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958 гривень (постанова КМУ від 28 липня 2010 року "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій").

Як оформити пенсію

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно подати оригінали наступних документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про стаж (у тому числі про проходження військової служби);

довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) на грудень 2016 року (якщо дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб);

посвідчення учасника бойових дій;

довідка про участь особи в заходах для забезпечення оборони України та захисту безпеки населення у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Зауважте! Заява про призначення або перерахунок пенсії подається через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду.