Кто получит двойное повышение пенсий
Речь идет о пенсионерах, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин.
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Пенсии таких украинцев зависят от минимальной зарплаты в Украине, поэтому будут расти с каждым ее повышением. Например, уже 1 января минималка выросла до 7 100 гривен, но повышение пенсий состоится в марте и составит 2 840 гривен.
Также выплаты вырастут в апреле до 3 200 гривен, ведь именно тогда минимальная зарплата украинцев вырастет до 8 тысяч гривен.
На что потратили средства на соцрасходы в январе
За январь 2024 года государство профинансировало соцрасходы на сумму 37 миллиардов гривен. Выделенные средства направили на:
- пенсии – 20,9 миллиардов гривен;
- социальную защиту граждан (их получили 2,5 миллиона ВПЛ, около 470 тысяч человек с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью) – 8,5 миллиарда гривен;
- поддержка малообеспеченных семей (155 тысяч) – 1 миллиард гривен;
- предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам (3,2 миллиона домохозяйств) – 4,7 миллиарда гривен;
- социальная защита детей и семьи – 1,8 миллиарда гривен;
- социальная защита лиц с инвалидностью – 0,02 миллиарда гривен.