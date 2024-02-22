Кто получит двойное повышение пенсий

Речь идет о пенсионерах, достигших 65-летнего возраста и имеющих полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

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Пенсии таких украинцев зависят от минимальной зарплаты в Украине, поэтому будут расти с каждым ее повышением. Например, уже 1 января минималка выросла до 7 100 гривен, но повышение пенсий состоится в марте и составит 2 840 гривен.

Также выплаты вырастут в апреле до 3 200 гривен, ведь именно тогда минимальная зарплата украинцев вырастет до 8 тысяч гривен.

Напомним! Пенсия 65-летних украинцев с полным стажем составляет 40% от минимальной зарплаты.

На что потратили средства на соцрасходы в январе

За январь 2024 года государство профинансировало соцрасходы на сумму 37 миллиардов гривен. Выделенные средства направили на: