Хто отримає подвійне підвищення пенсій

Мовиться про пенсіонерів, які досягли 65-річного віку й мають повний страховий стаж – 30 років для жінок і 35 для чоловіків.

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Пенсії таких українців залежать від мінімальної зарплати в Україні, тож зростатимуть з кожним її підвищенням. Наприклад уже 1 січня мінімалка зросла до 7 100 гривень, але підвищення пенсій відбудеться у березні й складе 2 840 гривень.

Також виплати зростуть у квітні до 3 200 гривень, адже саме тоді мінімальна зарплата українців зросте до 8 тисяч гривень.

Нагадаємо! Пенсія 65-річних українців з повним стажем складає 40% від мінімальної зарплати.

На що витратили кошти на соцвидатки у січні

За січень 2024 року держава профінансувала соцвидатки на суму 37 мільярдів гривень. Виділені кошти спрямували на: