Хто отримає подвійне підвищення пенсій
Мовиться про пенсіонерів, які досягли 65-річного віку й мають повний страховий стаж – 30 років для жінок і 35 для чоловіків.
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Пенсії таких українців залежать від мінімальної зарплати в Україні, тож зростатимуть з кожним її підвищенням. Наприклад уже 1 січня мінімалка зросла до 7 100 гривень, але підвищення пенсій відбудеться у березні й складе 2 840 гривень.
Також виплати зростуть у квітні до 3 200 гривень, адже саме тоді мінімальна зарплата українців зросте до 8 тисяч гривень.
На що витратили кошти на соцвидатки у січні
За січень 2024 року держава профінансувала соцвидатки на суму 37 мільярдів гривень. Виділені кошти спрямували на:
- пенсії – 20,9 мільярда гривень;
- соціальний захист громадян (їх отримали 2,5 мільйона ВПО, близько 470 тисяч осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю) – 8,5 мільярда гривень;
- підтримка малозабезпечених сімей (155 тисяч) – 1 мільярд гривень;
- надання пільг і житлових субсидій громадянам (3,2 мільйона домогосподарств) – 4,7 мільярда гривень;
- соціальний захист дітей та сім’ї – 1,8 мільярда гривень;
- соціальний захист осіб з інвалідністю – 0,02 мільярда гривень.