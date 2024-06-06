О каких доплатах идет речь

Пенсионеры, которые дожили до определенного возраста, имеют право на надбавки к пенсии. Они выглядят так:

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от 70 лет - 300 гривен;

от 75 лет - 456 гривен;

от 80 лет - 570 гривен.

Напомним! Эти доплаты не суммируются между собой, а лишь увеличиваются со временем.

Чтобы получить доплаты, не нужно никуда обращаться – их назначат автоматически.

Кто может не получить надбавку

Возрастную надбавку получают пенсионеры, чей доход не превышает 10 340 гривен. Поэтому, те, кто получает от государства больше, на надбавки могут не рассчитывать.

После достижения 80-летнего возраста пенсионеры имеют право на дополнительную денежную компенсацию от государства, если их состояние здоровья существенно ухудшится, а ухаживать за ними некому. Чтобы получить такие выплаты, надо предъявить медицинские документы, подтверждающие диагноз, и доказать потребность постоянной посторонней помощи.