Про які доплати йде мова

Пенсіонери, які дожили до певного віку, мають право на надбавки до пенсії. Вони виглядають так:

Читайте також Пільги на світло: чи мають право на них пенсіонери

від 70 років — 300 гривень;

від 75 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Нагадаємо! Ці доплати не сумуються між собою, а лише збільшуються з часом.

Аби отримати доплати, не потрібно нікуди звертатися – їх призначать автоматично.

Хто може не отримати надбавку

Вікову надбавку отримують пенсіонери, чий дохід не перевищує 10 340 гривень. Тож, ті, хто отримує від держави більше, на надбавки можуть не розраховувати.

Після досягнення 80-річного віку пенсіонери мають право на додаткову грошову компенсацію від держави, якщо їх стан здоров'я суттєво погіршиться, а доглянути за ними нікому. Щоб отримати такі виплати, треба пред’явити медичні документи, що підтверджують діагноз, та довести потребу постійної сторонньої допомоги.