Какая разница в пенсиях работающих и нетрудоспособных пенсионеров

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, сейчас средняя пенсия для пенсионеров составляет 5 385, 25 гривны, о чем сообщает 24 канал.

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Однако работающие пожилые люди получают в среднем несколько больше средств. Их выплаты составляют 5 661, 05 гривны.

То есть разница между пенсионерами двух категорий – работающими и не работающими – составляет около 275 гривен.

Как изменились выплаты работающих и неработающих пенсионеров С начала 2024 года выплаты для работающих пенсионеров выросли на 10,5%. Это дало им в среднем дополнительные 596,92 гривны.

В то же время для неработающих пенсионеров рост составил 8,7%. Он поспособствовал повышению их пенсии на 466, 61 гривны.

Как распределяются выплаты между пенсионерами

По данным Пенсионного фонда Украины, наибольшую долю среди пенсионеров (составляет 72,84%) составляют лица, получающие пенсии по возрасту.

Другие виды выплат распределены по следующим категориям:

пенсии по инвалидности – 15,08%;

пенсии по случаю потери кормильца – 6,35%;

пенсии за выслугу лет – 5,15%;

социальные пенсии – 0,54%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Почему работающие пенсионеры получают другие выплаты

По состоянию на 1 октября 2024 года количество пенсионеров составило 10,3 миллиона людей. Из них 2,8 миллиона продолжают работать, что позволяет получать другие выплаты.

Пенсионеры, которые продолжают работать, получают более высокие выплаты, чем неработающие пожилые люди.

Это связано с дополнительным стажем и взносами. Последние активно способствуют увеличению размера денежных выплат.