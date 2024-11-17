Яка різниця у пенсіях працюючих та непрацючих пенсіонерів

Згідно з даними Пенсійного фонду України, наразі середня пенсія для пенсіонерів становить 5 385, 25 гривні, про що повідомляє 24 канал.

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Однак працюючі люди похилого віку отримують у середньому дещо більше коштів. Їх виплати становлять 5 661, 05 гривні.

Тобто різниця між пенсіонерами двох категорій – працюючими та не працюючими – становить близько 275 гривень.

Як змінилися виплати працюючих та непрацюючих пенсіонерів? З початку 2024 року виплати для працюючих пенсіонерів зросли на 10,5%. Це надало їм у середньому додаткові 596,92 гривні.

Водночас для непрацюючих пенсіонерів зростання склало 8,7%. Воно посприяло підвищенню їхньої пенсії на 466,61 гривні.

Як розподіляються виплати між пенсіонерами

За даними Пенсійного фонду України, найбільшу частку серед пенсіонерів (складає 72,84%) становлять особи, які отримують пенсії за віком.

Інші види виплат розподілені за такими категоріями:

пенсії за інвалідністю – 15,08%;

пенсії у разі втрати годувальника – 6,35%;

пенсії за вислугу років – 5,15%;

соціальні пенсії – 0,54%;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Чому працюючі пенсіонери отримують інші виплати

Станом на 1 жовтня 2024 року кількість пенсіонерів склала 10,3 мільйона осіб. З них 2,8 мільйона продовжують працювати попри досягнення пенсійного віку, що дозволяє отримувати інші виплати.

Пенсіонери, які продовжують працювати, отримують вищі виплати, ніж непрацюючі люди похилого віку.

Це пов’язано з додатковим стажем і внесками. Останні активно сприяють збільшенню розміру грошових виплат.