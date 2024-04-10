Почему выплаты могут отменить

Получение пенсий для них зависит от продолжительности пребывания за пределами страны. Если выезд временный, пенсии продолжат переводить на ранее указанные банковские счета.

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Однако, получателям пенсий через "Укрпочту" или лично от почтальона следует быть внимательными. Если в течение шести месяцев пенсионер не появляется за своей пенсией, выплаты приостанавливаются и счет блокируется.

Обратите внимание! В случае приостановления выплат нужно лично обратиться в Пенсионный фонд для их восстановления. Возможно перевести пенсию на банковскую карточку, предоставив электронную копию паспорта, идентификационный код и копии реквизитов банковской карты (IBAN).

Как восстановить выплаты

Пенсионеры, имеющие статус беженцев и проживающие за пределами Украины, могут восстановить пенсионные выплаты, отправив по почте заявление с такими документами:

копии паспорта;

документацию, удостоверяющую предоставление временной защиты или статус беженца, включая документ о регистрации временного места жительства, с переводом на нужный язык;

оригинал справки о жизни лица.

Необходимо, чтобы все документы были легализованы в украинском представительстве страны пребывания или у нотариуса.