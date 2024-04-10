Чому виплати можуть скасувати

Отримання пенсій для них залежить від тривалості перебування за межами країни. Якщо виїзд тимчасовий, пенсії продовжать переказувати на раніше вказані банківські рахунки.

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Однак, отримувачам пенсій через "Укрпошту" чи особисто від листоноші слід бути уважними. Якщо протягом шести місяців пенсіонер не з'являється за своєю пенсією, виплати призупиняються і рахунок блокується.

Зауважте! У разі призупинення виплат потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду для їх відновлення. Можливо перевести пенсію на банківську картку, надавши електронну копію паспорта, ідентифікаційний код та копії реквізитів банківської картки (IBAN).

Як відновити виплати

Пенсіонери, що мають статус біженців і проживають за межами України, можуть відновити пенсійні виплати, відправивши поштою заяву з такими документами:

копії паспорта;

документацію, що засвідчує надання тимчасового захисту або статус біженця, включаючи документ про реєстрацію тимчасового місця проживання, з перекладом на потрібну мову;

оригінал довідки про життя особи.

Необхідно, щоб усі документи були легалізовані в українському представництві країни перебування або у нотаріуса.