Могут ли пенсионеры потерять право на пенсию
Таким образом, пенсионные выплаты пенсии в случае, если пенсионер хочет заняться предпринимательской деятельностью – прекращены не будут.
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Дело в том, что в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривается, что в случае зачисления назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.
Что еще нужно знать пенсионерам
Однако, пенсионеры могут частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в ПФУ. Речь идет и о том, когда гражданин решил начать предпринимательскую деятельность, после выхода на заслуженный отдых.
Известить ПФУ, соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", нужно в течение 10 дней после трудоустройства. Если лицо не сделало это вовремя, оно может потерять значительную часть пенсии.