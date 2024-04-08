Могут ли пенсионеры потерять право на пенсию

Таким образом, пенсионные выплаты пенсии в случае, если пенсионер хочет заняться предпринимательской деятельностью – прекращены не будут.

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Дело в том, что в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривается, что в случае зачисления назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Обратите внимание! Согласно Перечню учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, право на пенсию за выслугу лет теряют предприниматели, которые ведут медицинскую практику.

Что еще нужно знать пенсионерам

Однако, пенсионеры могут частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в ПФУ. Речь идет и о том, когда гражданин решил начать предпринимательскую деятельность, после выхода на заслуженный отдых.

Известить ПФУ, соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", нужно в течение 10 дней после трудоустройства. Если лицо не сделало это вовремя, оно может потерять значительную часть пенсии.

Обратите внимание! Сообщить Пенсионный фонд можно как онлайн, так и оффлайн. В частности, через личный кабинет вебпортала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).