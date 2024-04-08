Чи можуть пенсіонери втратити право на пенсію

Таким чином, пенсійні виплати пенсії у випадку, якщо пенсіонер хоче зайнятися підприємницькою діяльністю – припинені не будуть.

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Річ у тім, що відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачається, що в разі зарахування призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає за днем звільнення з роботи.

Зауважте! Згідно з Переліком закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, право на пенсію за вислугу років втрачають підприємці, які ведуть медичну практику.

Що ще потрібно знати пенсіонерам

Однак, пенсіонери можуть частково втратити свої виплати, якщо не повідомлять про своє працевлаштування у ПФУ. Йдеться і про те, коли громадянин вирішив розпочати підприємницьку діяльність, після виходу на заслужений відпочинок.

Сповістити ПФУ, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", потрібно протягом 10 днів після працевлаштування. Якщо особа не зробила це вчасно, вона може втратити значну частину пенсії.

Зверніть увагу! Повідомити Пенсійний фонд можна як онлайн, так і офлайн. Зокрема, через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).