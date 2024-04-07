Для кого допомога на оздоровлення

Право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення є у робітників бюджетних установ в Україні. Така виплата фактично є зарплатою під час відпустки.

Читайте також Накопичувальна, солідарна чи одразу обидві: яку пенсію зможуть отримувати українці

Зверніть увагу! З цієї матеріальної допомоги вираховується військовий збір та ПДФО.

Хто може отримати оздоровчі виплати:

державні службовці,

посадові особи місцевого самоврядування,

педагогічні та науково-педагогічні працівники,

працівники бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників,

медичні та фармацевтичні працівники,

бібліотекарі,

працівники будинків культури, музеїв.

На який розмір виплат можна розраховувати

Для кожної особи сума оздоровчих коштів визначається індивідуально. Все через те, що для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Як державним службовцям надаються оздоровчі Для такої категорії осіб передбачена щорічна основна оплачувана відпустка – 30 календарних днів, або ж якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки – з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Кошти на оздоровлення надаються під час цієї щорічної відпустки, тому особа має завчасно запланувати свій відпочинок. Відпустку можна використати повністю або частково.

Крім того, нарахування оздоровчих відбувається відповідно до наказу керівника після написання спеціальних заяв.