Для кого помощь на оздоровление

Право на получение материальной помощи на оздоровление есть у работников бюджетных учреждений в Украине. Такая выплата фактически является зарплатой во время отпуска.

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Обратите внимание! С этой материальной помощи высчитывается военный сбор и НДФЛ.

Кто может получить оздоровительные выплаты:

государственные служащие,

должностные лица местного самоуправления,

педагогические и научно-педагогические работники,

работники бюджетных заведений и учреждений образования, не относящиеся к педагогическим и научно-педагогическим работникам,

медицинские и фармацевтические работники,

библиотекари,

работники домов культуры, музеев.

На какой размер выплат можно рассчитывать

Для каждого лица сумма оздоровительных средств определяется индивидуально. Все из-за того, что для каждой категории работников предусмотрены различные условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление.

Как государственным служащим предоставляются оздоровительные Для такой категории лиц предусмотрен ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней, или же если законом не предусмотрен более длительный отпуск – с выплатой денежной помощи в размере среднемесячной заработной платы.

Средства на оздоровление предоставляются во время этого ежегодного отпуска, поэтому лицо должно заблаговременно запланировать свой отдых. Отпуск можно использовать полностью или частично.

Кроме того, начисления оздоровительных происходит в соответствии с приказом руководителя после написания специальных заявлений.