Что делать, если имеешь менее 20 лет стажа?

В количество стажа учитывается только время, которое лицо проработало официально. Также туда зачисляют и другие определенные виды деятельности. Например, отпуск по уходу с ребенком, пишет 24 Канал.

Если совокупное количество стажа менее 20 лет, но более 15, лицо может официально уйти на пенсию в 65. Представим, что:

доход такого гражданина – 10 000 гривен;

стаж – 18 лет

Тогда пенсионная выплата получается примерно – 2,2 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если не имеешь достаточно стажа / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Поскольку эта сумма не соответствует установленному Пенсионным фондом минимуму, ее искусственно дотягивают до 3 038 гривен. То есть, до минимального размера пенсии для такого лица.

Какая пенсия, если стажа менее 15 лет?

Если лицо не успело приобрести 15 лет стажа, оно не имеет права на пенсию в классическом понимании. Такому гражданину предоставляется специальная помощь.

Так называемая социальная пенсия назначается, если этому соответствует доход семьи. Она определяется как:

разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (сейчас это 2 361 гривна) и средним месячным доходом семьи на человека за последние 6 месяцев;

в то же время эта сумма не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособного лица – 3 028 гривен.

Обратите внимание! Эта выплата не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть – 2 361 гривны.