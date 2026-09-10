Какую инициативу разработали в ЕС

Речь идет о предложении, разработанном британским представителем Тони Воганом, сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека уже официально одобрил документ. В проекте резолюции и рекомендациях он предлагает использовать замороженные государственные активы России для выплаты компенсаций Украине.

В документе отмечается, что такое перенаправление денег Кремля в делах, связанных с войной, может быть законной мерой в соответствии с международным правом.

ПАСЕ также предлагает создать под эгидой Рады специальный механизм финансирования, через который российские средства будут направляться Киеву для выплаты компенсаций.

О каких суммах идет речь

В двух межгосударственных делах, возбужденных Украиной, Европейский суд по правам человека уже установил ответственность России за серьезные нарушения прав человека, связанные с ее агрессией.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В ПАСЕ отмечают, что хотя окончательный размер так называемой "справедливой сатисфакции" еще не определен, ущерб, нанесенный Украине, является беспрецедентным в истории Рады Европы. Поэтому потенциальные суммы могут исчисляться не только миллиардами, но и десятками или сотнями миллиардов евро.

Также в резолюции говорится, что Россия была исключена из Рады Европы 16 марта 2022 года, а через шесть месяцев она перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Однако это не отменяет ее обязательств по решениям ЕСПЧ в отношении нарушений.

Эти обязательства в рамках международного права не уменьшаются со временем и не могут быть отменены внутренним законодательством России,

– подчеркнули в ПАСЕ.

Юридический комитет также призвал государства обеспечить возможность для других истцов, имеющих претензии к России, добиваться выплаты присужденных компенсаций через национальные судебные механизмы.

Доклад должен быть вынесен на рассмотрение ПАСЕ 30 сентября во время осенней пленарной сессии.

Напомним, дискуссии вокруг российских миллиардов продолжаются уже не первый месяц, и главным препятствием до сих пор оставалась Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится около 190 миллиардов евро агрессора. Брюссель настойчиво требует совместных гарантий от всего ЕС на случай финансовых или юридических рисков.