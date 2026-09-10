Яку ініціативу розробили в ЄС

Йдеться про пропозицію, яку розробив британський представник Тоні Воган, повідомила пресслужба ПАРЄ.

Комітет ПАРЄ з юридичних питань та прав людини вже офіційно схвалив документ. У проєкті резолюції та рекомендаціях він пропонує використати заморожені державні активи Росії для виплати компенсацій Україні.

У документі зазначається, що таке перенаправлення грошей Кремля у справах, пов'язаних із війною, може бути законним заходом відповідно до міжнародного права.

ПАРЄ також пропонує створити під егідою Ради Європи спеціальний механізм фінансування, через який російські кошти спрямовуватимуть Києву для виплати компенсацій.

Про які суми йдеться

У двох міждержавних справах, поданих Україною, Європейський суд з прав людини вже встановив відповідальність Росії за серйозні порушення прав людини, пов'язані з її агресією.

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У ПАРЄ наголошують, що хоча остаточний розмір так званої "справедливої сатисфакції" ще не визначили, збитки України є безпрецедентними в історії Ради Європи. Тому потенційні суми можуть вимірюватися не лише мільярдами, а й десятками чи сотнями мільярдів євро.

Також в резолюції йдеться про те, що Росію виключили з Ради Європи 16 березня 2022 року, а через шість місяців вона перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини. Однак це не скасовує її зобов'язань за рішеннями ЄСПЛ щодо порушень.

Це зобов'язання у межах міжнародного права не зменшується з часом і не може бути скасоване внутрішнім законодавством Росії,

– підкреслили в ПАРЄ.

Юридичний комітет також закликав держави забезпечити можливість для інших позивачів, які мають вимоги до Росії, домагатися виплати присуджених компенсацій через національні судові механізми.

Доповідь мають винести на розгляд ПАРЄ 30 вересня під час осінньої пленарної сесії.

Нагадаємо, дискусії навколо російських мільярдів тривають не перший місяць, і головною перепоною досі залишалася Бельгія, де в депозитарії Euroclear зберігається близько 190 мільярдів євро агресора. Брюссель наполегливо вимагає спільних гарантій від усього ЄС на випадок фінансових чи юридичних ризиків.