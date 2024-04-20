Кого касается перерасчет

Апрельский перерасчет касается тех пенсионеров, которые проработали не менее 24 месяцев. Им предоставляют надбавку за полученный стаж.

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С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать, и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– отмечают представители ПФУ.

Во внимание берутся данные по состоянию на 1 марта 2024 года. Перерасчет и дальнейшее начисление этой доплаты происходит автоматически.

Насколько вырастут пенсии

Сейчас надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года этот показатель уже 23,61 гривны. Доплата, которую получит пенсионер, высчитывается индивидуально, в зависимости от количества приобретенного стажа.

Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,

– объяснили в ПФУ.

То есть, несмотря на проведение перерасчета, доплаты поступят пенсионерам только в июне. Минимальная сумма надбавки составит 47,22 гривны.