Кого стосується перерахунок

Квітневий перерахунок стосується тих пенсіонерів, які пропрацювали щонайменше 24 місяці. Їм надають надбавку за отриманий стажу.

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З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, і на 1 березня 2024 року придбали 24 місяці страхового стажу або відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки,

– зазначають представники ПФУ.

До уваги беруться дані станом на 1 березня 2024 року. Перерахунок і подальше нарахування цієї доплати відбувається автоматично.

Наскільки зростуть пенсії

Зараз надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 1% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. З 1 січня 2024 року цей показник становить уже 23,61 гривні. Доплата, яку отримає пенсіонер, вираховується індивідуально, залежно від кількості набутого стажу.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснили у ПФУ.

Тобто, попри проведення перерахунку, доплати надійдуть пенсіонерам аж у червні. Мінімальна сума надбавки складе 47,22 гривні.