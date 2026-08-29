Кому осенью могут пересчитать пенсию

Работающие пенсионеры могут претендовать на индивидуальный перерасчет пенсии после приобретения необходимого страхового стажа или истечения установленного законом срока. В Пенсионном фонде Украины поясняют, что право на индивидуальный перерасчет имеют граждане, которые после выхода на пенсию продолжили официально работать.

А именно, пенсию пересматривают, если после ее назначения или предыдущего перерасчета человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. Если такого стажа еще нет, перерасчет возможен по истечении двух лет с даты последнего пересмотра выплат.

Важно! Во втором случае увеличение пенсии может быть меньше, ведь его размер зависит не только от времени, но и от количества месяцев, за которые уплачивались страховые взносы.

Как получить перерасчет быстрее

Обычно Пенсионный фонд проводит перерасчет работающим пенсионерам автоматически. Однако при наличии необходимого страхового стажа человек может самостоятельно обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявление через веб-портал электронных услуг, не дожидаясь очередного автоматического пересмотра.

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Перед подачей заявления следует убедиться, что работодатель своевременно уплачивал единый социальный взнос, а весь накопленный страховой стаж уже отражен в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Размер повышения определяется индивидуально. Он зависит как от продолжительности дополнительного страхового стажа, так и от заработной платы, с которой уплачивались взносы.

О чем еще стоит помнить работающим пенсионерам

Официальное трудоустройство или регистрация в качестве ФЛП могут повлиять на право на отдельные пенсионные доплаты. Например, гарантированный минимальный размер пенсии по достижении 65 лет устанавливается только для неработающих пенсионеров, которые соответствуют требованиям по страховому стажу.