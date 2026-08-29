Кому восени можуть перерахувати пенсію

Працюючі пенсіонери можуть претендувати на індивідуальний перерахунок пенсії після набуття необхідного страхового стажу або спливу визначеного законом строку. У Пенсійному фонді України пояснюють, що право на індивідуальний перерахунок мають громадяни, які після виходу на пенсію продовжили офіційно працювати.

А саме, пенсію переглядають, якщо після її призначення або попереднього перерахунку людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу. Якщо такого стажу ще немає, перерахунок можливий після спливу двох років із дати останнього перегляду виплат.

Важливо! У другому випадку збільшення пенсії може бути меншим, адже його розмір залежить не лише від часу, а й від кількості місяців, за які сплачувалися страхові внески.

Як отримати перерахунок швидше

Зазвичай Пенсійний фонд проводить перерахунок працюючим пенсіонерам автоматично. Однак за наявності необхідного страхового стажу людина може самостійно звернутися до сервісного центру ПФУ або подати заяву через вебпортал електронних послуг, не чекаючи чергового автоматичного перегляду.

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Перед поданням заяви варто переконатися, що роботодавець своєчасно сплачував єдиний соціальний внесок, а весь набутий страховий стаж уже відображений в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Розмір підвищення визначають індивідуально. Він залежить як від тривалості додаткового страхового стажу, так і від заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Про що ще варто пам'ятати працюючим пенсіонерам

Офіційне працевлаштування або реєстрація ФОП можуть вплинути на право на окремі пенсійні доплати. Наприклад, гарантований мінімальний розмір пенсії після досягнення 65 років встановлюють лише непрацюючим пенсіонерам, які відповідають вимогам щодо страхового стажу.