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23 июня, 17:44
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Почасовая оплата: какая разница между зарплатами в странах Европы и Украины

Валерия Моргун
Основні тези
  • Заработная плата за час в Европе варьируется от 10,6 до более 50 евро в зависимости от страны.
  • В Украине при минимальной зарплате оплата за час составляет около 48 гривен.

Немало украинцев сейчас отправляют в Европу в поисках средств, стабильности и безопасности. Поэтому вопрос зарплат остается на удивление актуальным.

Какая зарплата в Европе за час работы

Заработная плата в разных государствах абсолютно разная, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Eurostat.

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Например, существуют страны, где почасовой труд составляет минимум 50 евро. Речь идет о таких государствах:

  1. Дания – 50,1 евро (2 405,5 гривны в час);
  2. Норвегия – 53,7 евро (2 578,4 гривны в час).
  3. Люксембург – 55,2 евро (2 650,4 гривны в час);

Далее в списке идут страны, где уже невозможно получить 50 евро за час работы. Там зарплата составляет от 30 до 50 евро:

  1. Италия – 30,9 евро (1 483,6 гривны);
  2. Финляндия – 37,7 евро (1 810,2 гривны);
  3. Швеция – 40,3 евро (1 935 гривен);
  4. Ирландия – 42,5 евро (2 040,6 гривны);
  5. Германия – 43,4 евро (2 083,8 гривны);
  6. Франция – 43,7 евро (2 098,2 гривны);
  7. Австрия – 44,5 евро (2 136,7 гривны);
  8. Нидерланды – 45,2 евро (2 170,3 гривны);
  9. Бельгия – 48,2 евро (2 314,3 гривны).

Еще восемь стран предлагают за час работы заплатить человеку от 15 до 30 евро. В этот перечень входят:

  1. Словения – 27,1 евро (1 301,2 гривны);
  2. Испания – 25,5 евро (1 224,4 гривны);
  3. Словакия – 18,5 евро (888,2 гривны);
  4. Португалия – 18,2 евро (873,8 гривны);
  5. Чехия – 18,2 евро (873,8 гривны);
  6. Эстония – 19,6 евро (941,1 гривны);
  7. Польша – 17,3 евро (830,6 гривны);
  8. Латвия – 15,1 евро (725 гривен).

Три страны предлагают еще более скромные зарплаты. Речь идет об оплате в 15 евро и меньше за час работы:

  • Венгрия - 14,1 евро (677 гривен);
  • Румыния - 12,5 евро (600,2 гривны);
  • Болгария - 10,6 евро (508,9 гривны).

Почасовая оплата труда в Украине

В Украине почасовая оплата труда зависит от двух ключевых показателей часовой тарифной ставки и количества отработанных часов. Однако если человек получит минимальную зарплату (речь идет о 8 000 гривен), то каждый час можно получать 48 гривен.

Важно! То есть украинец или украинцы с минимальной зарплатой может получать около одного евро в час.