Где выгоднее хранить деньги во втором полугодии 2026 года

О наиболее сбалансированной модели для граждан во втором полугодии 2026 года рассказал в подкасте на YouTube-канале Finance.ua Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА.

Эксперт подчеркнул, что решения украинцев должны основываться не на страхе перед колебаниями курса, а на других важных факторах:

чистую доходность депозита;

ожидаемый курс валют;

уровень инфляции;

потребность человека в быстром доступе к средствам.

Сергей Мамедов вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Прежде всего, стоит сказать: универсального решения для всех нет. Все зависит от суммы средств, срока, на который человек готов их вложить, и от того, насколько быстро эти деньги могут понадобиться. Но есть базовый принцип: средства желательно не просто хранить, а диверсифицировать риски, распределяя их между несколькими инструментами.

В частности, гривневые депозиты остаются достаточно привлекательными – средние ставки начинаются примерно с 14% годовых, а максимальные предложения в отдельных банках могут достигать 16,5–17,5% годовых.

В то же время валюту не стоит полностью исключать из структуры сбережений – она может выполнять роль резерва. Например, на случай непредвиденных событий.

Но эксперт не советует мыслить категориями и выбирать между "только гривной" или "только валютой". Он рекомендует соблюдать определенный баланс.

Отдельным выгодным инструментом для сбережений, как отмечает банкир, являются облигации внутреннего государственного займа. Их преимущество перед депозитами заключается в том, что доход физических лиц по ОВГЗ не облагается подоходным налогом и военным сбором.

Какова будет ситуация на валютном рынке во второй половине года

На данный момент Сергей Мамедов не видит оснований для резкой или неконтролируемой девальвации гривны во втором полугодии. Он пояснил, что курс постепенно меняется, но это "естественно для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны, имеет значительный импорт, зависит от международного финансирования и вынуждена тратить большие ресурсы на оборону и восстановление".

Базовый прогноз эксперта на второе полугодие предполагает постепенное, а не скачкообразное ослабление гривны. При условии регулярной международной поддержки, контролируемой инфляции и отсутствия масштабных внешних шоков валютный рынок будет оставаться управляемым.

Ожидается, что к концу года:

курс доллара может достичь отметки в 46–46,5 гривны за доллар ;

; при этом курс евро будет колебаться в диапазоне 52,5–53,5 гривны за евро.

Таким образом, украинцам следует соблюдать баланс. В то же время не стоит переводить все сбережения в валюту.

Что еще стоит знать о депозитах

Напомним, что июнь был довольно насыщенным. А в июль финансовый сектор вступает без признаков ценовой или курсовой паники.

Как отметил эксперт Дмитрий Замотаев, гривневые депозиты и в дальнейшем будут оставаться одним из самых понятных инструментов. Благодаря этим депозитам украинцы могут сохранять и приумножать свои средства.