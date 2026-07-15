Де вигідніше зберігати гроші у другому півріччі 2026 року

Про найбільш збалансовану модель для громадян у другому півріччі 2026 року, розповів у подкасті на YouTube-каналі Finance.ua Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ.

Експерт наголосив, що рішення українців мають спиратися не на страх перед курсовими коливаннями, а на інші важливі чинники:

чисту дохідність депозиту;

очікуваний курс валют;

рівень інфляції;

потребу людини у швидкому доступі до коштів.

Сергій Мамедов віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Найперше, що варто сказати: універсального рішення для всіх немає. Все залежить від суми коштів, терміну, на який людина готова їх вкласти, та наскільки швидко ці гроші можуть знадобитися. Але є базовий принцип: кошти бажано не просто зберігати, а диверсифікувати ризики, розподіляючи між кількома інструментами.

Зокрема, гривневі депозити залишаються достатньо привабливими – середні ставки стартують приблизно від 14% річних, а максимальні пропозиції в окремих банках можуть сягати 16,5-17,5% річних.

Водночас валюту не варто повністю виключати зі структури заощаджень – вона може виконувати роль резерву. Наприклад, на випадок непередбачуваних подій.

Але експерт не радить мислити категоріями та вибирати між "лише гривні" або "лише валюта". Він рекомендує мати певний баланс.

Окремий вигідний інструмент для заощаджень, як виділяє банкір, це облігації внутрішньої державної позики. Їхня перевага перед депозитами полягає в тому, що дохід фізичних осіб за ОВДП не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Яка буде ситуація на валютному ринку у другій половині року

Наразі Сергій Мамедов не бачить підстав для різкої або неконтрольованої девальвації гривні у другому півріччі. Він пояснив, що курс поступово змінюється, але це "природно для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни, має значний імпорт, залежить від міжнародного фінансування і змушена витрачати великі ресурси на оборону та відновлення".

Базовий прогноз експерта на друге півріччя передбачає поступове, а не стрибкоподібне послаблення гривні. За умови регулярної міжнародної підтримки, контрольованої інфляції та відсутності масштабних зовнішніх шоків валютний ринок залишатиметься керованим.

Очікується, що до кінця року:

курс долара може досягти позначки в 46 – 46,5 гривні за долар ;

; при цьому курс євро коливатиметься в діапазоні 52,5 – 53,5 гривні за євро.

Таким чином, українцям слід дотримуватися балансу. Водночас не варто переводити всі заощадження у валюту.

Що ще варто знати про депозити

Нагадаємо, що червень був досить насичений. А у липень фінансовий сектор входить без ознак цінової чи курсової паніки.

Як зазначив експерт Дмитро Замотаєв, гривневі депозити надалі зберігатимуть статус одного з найбільш зрозумілих інструментів. Завдяки цим депозитам українці можуть зберігати та примножити свої кошти.