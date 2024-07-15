О чем обязаны сообщать пенсионеры

В Пенсионном фонде отметили, что несвоевременное или отсутствующее сообщение о трудоустройстве может привести к незаконным выплатам, которые впоследствии нужно будет вернуть. Более того, после сообщения об увольнении с работы, человек имеет право на надбавки и повышения, которые предоставляются только неработающим пенсионерам.

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Обратите внимание! Пенсионеры обязаны сообщать о своем трудоустройстве и увольнении с работы в течение 10 дней, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также в фонде отметили, что регистрация предпринимательской деятельности, даже при отсутствии дохода от нее, не является основанием считать пенсионера неработающим.

До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,

– говорится в сообщении.

Вместо этого, пенсионеры могут сообщить органы ПФУ о трудоустройстве, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности путем подачи заявления и соответствующих документов. Это могут быть приказ или распоряжение о принятии или увольнении с работы, трудовая книжка с соответствующей записью, или гражданско-правовой договор.