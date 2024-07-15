Про що зобовʼязані повідомляти пенсіонери

У Пенсійному фонді наголосили, що несвоєчасне або відсутнє повідомлення про працевлаштування може призвести до незаконних виплат, які згодом потрібно буде повернути. Щобільше, після повідомлення про звільнення з роботи, людина має право на надбавки та підвищення, які надаються лише непрацюючим пенсіонерам.

Читайте також: Доведеться затягнути пояси: чи зміниться розмір пенсій у 2025 році

Зауважте! Пенсіонери зобов'язані повідомляти про своє працевлаштування та звільнення з роботи впродовж 10 днів, згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Також у фонді зазначили, що реєстрація підприємницької діяльності, навіть за відсутності доходу від неї, не є підставою вважати пенсіонера непрацюючим.

До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,

– йдеться у повідомленні.

Замість цього, пенсіонери можуть повідомити органи ПФУ про працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності шляхом подання заяви та відповідних документів. Це можуть бути наказ або розпорядження про прийняття або звільнення з роботи, трудова книжка з відповідним записом, або цивільно-правовий договір.