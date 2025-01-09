Что происходит с зарплатами в Украине

Ученая Людмила Черенько отмечает, что из-за роста цен, далеко не каждая зарплата может застраховать человека от бедности, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Громадськэ радио".

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Людмила Черенько Доктор экономических наук В условиях полномасштабной войны, в которых мы живем, достаточно низкий индекс потребительских цен и рост реальной заработной платы – это очень позитивная ситуация.

Черенько уточняет, что далеко не все украинцы ощущают рост выплат. В частности, те, кто получает минимальную зарплату.

Средняя зарплата, конечно, растет. Но не всякая заработная плата сегодня обеспечивает базовые потребности и страхует от бедности,

– отмечает ученая.

Обратите внимание! НБУ отмечает, что данные ГСС свидетельствуют о росте номинальной зарплаты на 22,3%, реальной – на 14,2% в III квартале 2024 года.