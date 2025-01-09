Що відбувається з зарплатами в Україні

Науковиця Людмила Черенько зазначає, що через зростання цін, далеко не кожна зарплата може застрахувати людинку від бідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Громадське радіо".

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Людмила Черенько Доктор економічних наук В умовах повномасштабної війни, в яких ми живемо, досить низький індекс споживчих цін і зростання реальної заробітної плати – це дуже позитивна ситуація.

Черенько уточнює, що далеко не всі українці відчувають зростання виплат. Зокрема, ті, хто отримує мінімальну зарплату.

Середня зарплата, звичайно, зростає. Але не всяка заробітна плата сьогодні забезпечує базові потреби і страхує від бідності,

– наголошує науковиця.

Зверніть увагу! НБУ зазначає, що дані ДСС свідчать про зростання номінальної зарплати на 22,3%, реальної – на 14,2% у III кварталі 2024 року.