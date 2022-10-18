Почему важно экономить электроэнергию: объяснение экс-министра энергетики
За последнюю неделю украинская энергосистема подверглась масштабным ракетным обстрелам со стороны россиян. Во многих регионах страны возникли проблемы с бесперебойным обеспечением.
Поэтому украинцам сейчас нужно экономить электропотребление утром и вечером. Иван Плачков – министр топлива и энергетики Украины в 2005 – 2006 годах – рассказал 24 каналу, почему это важно.
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По его словам, это очень необходимо для энергосистем Украины. В частности, чтобы избежать аварий.
Ранее у Украины было 20 – 30 тысяч мегаватт генерирующих мощностей. Часть из них уже повреждена. Особенно линии электропередач и подстанции. Нагрузка идет огромная,
– объяснил Плачков.
Поэтому если 2 из 3 электровводов повреждены, система может не выдержать. Поэтому энергетики и власти просят сократить потребление электроэнергии. Это поможет предотвратить новые повреждения, подчеркнул экс-министр.
Более того, трудно спрогнозировать, чего ждать зимой. Особенно если обстрелы россиян продолжатся.Внимание! Российские военные продолжают регулярно обстреливать критическую инфраструктуру Украины. В ОП уже отметили, что украинцам следует готовиться к возможным веерным отключениям.
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Если отключение электроэнергии временное, то эксперты советуют запастись:
- Водой. Наберите во все емкости воды. Это можно сделать, даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет.
- Туристическими примусами: газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи.
- Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать мобильные устройства заряженными.
- Теплой одеждой, одеялами и обувью.
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Напомним, что 18 октября российские военные нанесли очередной ракетный удар по ряду областей. Прилеты подтвердили в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области. В этом материале мы рассказали о последствиях атак.