Как энергетики готовятся к зиме?

Подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения прошлого. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает 24 Канал.

По ее словам, сейчас энергетики уже завершили ключевые ремонтные работы на критических объектах. Также дополнительно создают необходимые резервы оборудования для быстрого реагирования на последствия атак.

Светлана Гринчук Министр энергетики Украины Полностью завершена ремонтная кампания на атомных станциях – все девять энергоблоков уже работают на полную мощность. Накоплено достаточно угля, мазута и газа. Параллельно продолжается восстановительная кампания, ведь враг постоянно меняет тактику, и наш ответ должен быть оперативным.

Что известно о запасах газа?

Запасы газа также начали закачивать сразу после окончания прошлого отопительного сезона, как за счет собственной добычи, так и за счет импорта. Гринчук отметила, что Украина хотела достичь определенного уровня запасов природного газа в подземных хранилищах, передает Минэнерго.

Эта цель достигнута, но мы должны учитывать, что только в октябре месяце у нас было шесть массированных атак на газовую инфраструктуру и даже последней ночью снова наджаль были атаки на объекты газовой инфраструктуры. Это конечно вносит свои коррективы,

– подчеркнула министр.

Поэтому, чтобы чувствовать себя стабильно в течение зимы, Украина накапливает дополнительный ресурс за счет импорта газа. Сейчас Минэнерго активно работает с "Нафтогазом", чтобы привлечь дополнительное финансирование на поставки.

Источников финансирования, по словам Гринчук, есть несколько, в частности, это помощь международных партнеров, как кредитные, так и грантовые средства:

Норвегия на прошлой неделе объявила о дополнительных 150 миллионов долларов для закупок импортного природного газа.

Также правительство выделило 8,4 миллиарда гривен, чтобы направить их на закупки газа к зиме.

Есть поддержка. Есть понимание, где и как будем брать ресурс на дополнительный импорт газа. И это позволит нам держать газовую систему сбалансированной и обеспечивать украинцы необходимым ресурсом,

– подчеркнула Гринчук.

Важно! 28 октября на брифинге председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что в хранилища уже закачали 13,2 миллиарда кубометров газа.

Импорт газа в Украину: что известно