Як енергетики готуються до зими?

Підготовка до нинішнього опалювального сезону розпочалася відразу після завершення минулого. Про це в етері національного телемарафону розповіла міністерка енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє 24 Канал.

За її словами, наразі енергетики вже завершили ключові ремонтні роботи на критичних об’єктах. Також додатково створюють необхідні резерви обладнання для швидкого реагування на наслідки атак.

Світлана Гринчук Міністерка енергетики України Повністю завершена ремонтна кампанія на атомних станціях – всі дев’ять енергоблоків вже працюють на повну потужність. Накопичено достатньо вугілля, мазуту та газу. Паралельно триває відновлювальна кампанія, адже ворог постійно змінює тактику, і наша відповідь має бути оперативною.

Що відомо про запаси газу?

Запаси газу також почали закачувати одразу після закінчення минулого опалювального сезону, як за рахунок власного видобутку, так і за рахунок імпорту. Гринчук зауважила, що Україна хотіла досягти певного рівня запасів природного газу в підземних сховищах, передає Міненерго.

Ця ціль досягнута, але ми повинні враховувати, що тільки в жовтні місяці у нас було шість масованих атак на газову інфраструктуру і навіть останньої ночі знову наджаль були атаки на об'єкти газової інфраструктури. Це звичайно вносить свої корективи,

– наголосила міністерка.

Тому, щоб почуватися стабільно протягом зими, Україна накопичує додатковий ресурс за рахунок імпорту газу. Наразі Міненерго активно працює з "Нафтогазом", щоб залучити додаткове фінансування на постачання.

Джерел фінансування, за словами Гринчук, є декілька, зокрема, це допомога міжнародних партнерів, як кредитні, так і грантові кошти:

Норвегія минулого тижня оголосила про додаткові 150 мільйонів доларів для закупівель імпортного природного газу.

Також уряд виділив 8,4 мільярда гривень, щоб спрямувати їх на закупівлі газу до зими.

Маємо підтримку. Маємо розуміння, де і як братимемо ресурс на додатковий імпорт газу. І це дозволить нам тримати газову систему збалансованою і забезпечувати українці необхідним ресурсом,

– підкреслила Гринчук.

Важливо! 28 жовтня на брифінгу голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що у сховища вже закачали 13,2 мільярда кубометрів газу.

Імпорт газу до України: що відомо