Что известно о новом инструменте помощи

Предполагается, что "новую" субсидию будут назначать уже с июня этого года. на первом этапе введение субсидии на аренду планируется только для ВПО. В дальнейшем такую субсидию, вероятно, будут предоставлять и другим уязвимым категориям населения.

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Кроме того, размер субсидии будет зависеть от количества лиц в составе семьи, которая арендует жилье. А также от доходов семьи и ее способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Заметьте! Чем ниже доходы семьи, тем больший процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

Кроме того, размер субсидии также будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Дело в том, что цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом городке существенно отличается. Поэтому, субсидия на аренду будет учитывать разницу в стоимости жилья.

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