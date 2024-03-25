Що відомо про новий інструмент допомоги
Передбачається, що "нову" субсидію призначатимуть вже з червня цього року. На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується лише для ВПО. Надалі таку субсидію, ймовірно, надаватимуть й іншим вразливим категоріям населення.
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Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у складі сім’ї, яка орендує житло. А також від доходів сім’ї та її здатності сплачувати рахунки за оренду самостійно.
Крім того, розмір субсидії також враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Річ у тім, що ціна на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті або у невеликому містечку суттєво відрізняється. Відтак, субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла.
Кому продовжили виплати ВПО
З 1 березня для понад 670 тисяч ВПО продовжили термін отримання грошової допомоги ще на 6 місяців. До них належать найвразливіші категорії:
- пенсіонери, що мають виплати до 9 444 гривень;
- діти до 18 років з тяжкою хворобою чи інвалідністю;
- громадяни з інвалідністю I та II групи;
- опікуни та прийомні батьки (їхні діти і надалі виховуються у родині);
- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, молодші 23 років.