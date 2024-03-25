Що відомо про новий інструмент допомоги

Передбачається, що "нову" субсидію призначатимуть вже з червня цього року. На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується лише для ВПО. Надалі таку субсидію, ймовірно, надаватимуть й іншим вразливим категоріям населення.

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Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у складі сім’ї, яка орендує житло. А також від доходів сім’ї та її здатності сплачувати рахунки за оренду самостійно.

Зауважте! Що нижчі доходи сімʼї, то більший відсоток вартості оренди покриватиме субсидія.

Крім того, розмір субсидії також враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Річ у тім, що ціна на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті або у невеликому містечку суттєво відрізняється. Відтак, субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла.

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