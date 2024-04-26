Экономист сказал, на сколько Украине хватит денег от США

США одобрили долгожданную помощь Украине. Получение денег от американцев было для нас критически важным, ведь их очень не хватало.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что значительная сумма из этой помощи пойдет в оборонный сектор США.

Читайте также Помощь от Швейцарии на более чем 5 миллиардов долларов: что известно

На сколько хватит денег от США

Пендзин объяснил, что из 61 миллиарда долларов в виде денег в Украину поступит примерно 7,5 миллиарда долларов. Это макрофинансовая помощь, поступающая в бюджет, из которой выплачивают социальные расходы, кроме пенсий, что было отдельным ограничением американцев.

И поступление этих 7,5 миллиарда долларов полностью закрывает всю потребность Украины в макроэкономическом финансировании на 2024 год,

– заявил экономист.

То есть, подчеркнул он, на 2024 год нам нужно было 37,5 миллиарда гривен. Через европейских партнеров, Международный валютный фонд, Японию, прямые договоры со странами, в частности Европейского Союза, удалось собрать 29 – 30 миллиардов долларов, которых мы ожидали в течение года. И нам не хватало именно этих 7,5 миллиарда долларов от американцев.

Экономист отметил, что пока непонятно, какой будет ситуация с финансированием потребностей нашей страны, связанных с войной, в 2025 году. Есть определенная позиция Европейского Союза, но самостоятельно Европа финансово не выдержит Украину и войну. Поэтому для нас критично получение помощи от американцев.

Что с остальной помощью США

Экономист отметил, что 51 миллиард долларов – это военно-техническая помощь, а около 3 миллиардов долларов предназначаются на разминирование и восстановление критической инфраструктуры.

Из тех 51 миллиарда долларов 35 миллиардов долларов остается в Соединенных Штатах Америки в виде прямого финансирования предприятий военно-промышленного комплекса США,

– сказал Пендзин.

Эти предприятия, заметил он, должны произвести оружие для Пентагона, которое заменит то, что американцы снимают с эксплуатации и отдают Украине, экономя на утилизации. Украине же это оружие крайне необходимо, потому что рынок вооружений очень специфический и политически зависимый.

Проблемы производства оружия

Пендзин заметил, что Европа наконец поняла, что имеющегося у нее сейчас на складах не хватит даже на 2 месяца войны. А немало составляющих для оружия производит Китай, поэтому если Пекин решит ограничить поставки комплектующих ингредиентов в Европу для производства оружия, это автоматически ударит по ее возможности производить оружие.

То же самое, по его словам, с составляющими, которые нужны Украине для производства дронов. Любые недружественные действия Китая по ограничению покупки комплектующих сильно ударит по Украине.

В целом, заметил он, в Европе нет ни одной страны, которая бы от начала до конца делала какой-то современный вид вооружений без коллаборации со своими партнерами, потому что не потянет сама.

Оружие производят сегодня американцы от начала до конца,

– сказал экономист.

Но, во-первых, пояснил он, США являются большой страной. Во-вторых, в прошлом году они инвестировали 60 миллиардов долларов для создания альтернативных производств микрочипов, которые ранее брали с Тайваня. Ведь если вдруг что-то произойдет с Тайванем – в США остановится весь военно-промышленный комплекс, использующий сложную технику.

Помощь Украине от США: что известно