С какими партнерами удалось договориться

Речь идет о финансировании проектов общей стоимостью почти 2 миллиарда евро. Подробности по итогам встреч рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Письмо о намерениях с Экспортно-импортным банком США предусматривает возможность привлечения до 300 миллионов долларов финансирования для проектов Нафтогаза. Средства будут направлены на закупку американского оборудования, оплату работ и услуг.

Великобритания предоставляет государственные гарантии по кредиту на 210 миллионов фунтов стерлингов, который обеспечит стабильные поставки ядерного топлива в течение двух лет для украинских АЭС.

Также подписано соглашение, в частности при участии ЕБРР, о выделении 191,2 миллиона евро на строительство ветровой электростанции мощностью 189 мегаватт. Проект будут реализовывать дочерние компании Галнафтогаза. Отдельно достигнута договоренность с немецким девелопером Notus Energy о привлечении 65 миллионов евро на строительство еще одной ветровой электростанции мощностью 120 мегаватт.

В то же время ДТЭК совместно с GE Vernova планирует построить новую парогазовую электростанцию мощностью 650 мегаватт. Общий объем инвестиций в проект составит 900 миллионов евро.

ЕБРР также договорился с Германией и Норвегией о взносах в размере 45 и 10 миллионов евро – в соответствии с программой развития возобновляемой энергетики в Украине. Ожидается, что она поможет создать гигават новых "зеленых" мощностей.

Укрэнерго со своей стороны получит кредит в размере 90 миллионов евро под госгарантии на реконструкцию подстанций и укрепление корпоративного управления. Кроме того, компании предоставят грант в размере 11 миллионов евро от правительства Германии на закупку крайне необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры.

Укрнафта" же сможет воспользоваться грантовой поддержкой в размере 44,6 миллиона евро от Норвегии и Нидерландов.

Также стороны подписали ряд меморандумов о сотрудничестве в сферах энергетики, возобновляемой генерации, атомной отрасли и декарбонизации – с Siemens Energy, ORLEN, Škoda JS, Swedfund и др.

Как обстоят дела с международной поддержкой

Шмыгаль сообщил о привлечении 550 миллионов евро международной поддержки для подготовки к следующей зиме, о части из них договорились во время "энергетического Рамштайна". В списке – США, Швеция, Норвегия, Эстония, Исландия, Литва и Нидерланды.

Более того, некоторые страны помогают оборудованием с выведенных из эксплуатации тепловых электростанций. Такое снаряжение готовы передать или уже предоставляют Литва и Латвия, Словакия, Хорватия, Германия, Австрия и Нидерланды.