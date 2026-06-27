З якими партнерами вдалося домовитися

Йдеться фінансування проєктів загальною вартістю майже 2 мільярди євро. Деталі за підсумком зустрічей розповів перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

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Лист про наміри з Експортно-імпортним банком США передбачає можливість залучення до 300 мільйонів доларів фінансування для проєктів Нафтогазу. Кошти спрямують на закупівлю американського обладнання, оплату робіт і послуг.

Велика Британія надає державні гарантії за кредитом на 210 мільйонів фунтів стерлінгів, який підтримає стабільне постачання ядерного палива протягом двох років для українських АЕС.

Також підписано угоду, зокрема за участі ЄБРР, про 191,2 мільйона євро для будівництва вітрової електростанції потужністю 189 мегават. Проєкт реалізовуватимуть дочірні компанії Галнафтогазу. Окремо домовилися з німецьким девелопером Notus Energy щодо залучення 65 мільйонів євро на будівництво іншої вітрової електростанції потужністю 120 мегават.

Водночас ДТЕК разом із GE Vernova планують збудувати нову парогазову електростанцію потужністю 650 мегават. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становитиме 900 мільйонів євро.

ЄБРР також домовився з Німеччиною та Норвегією про внески на 45 і 10 мільйонів євро – відповідно до програми розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Очікується, що вона допоможе створити гігават нових "зелених" потужностей.

Укренерго зі свого боку отримає 90 мільйонів євро кредиту під держгарантії на реконструкцію підстанцій та посилення корпоративного управління. Окрім того, компанії нададуть грант на 11 мільйонів євро від уряду Німеччини для закупівлі критично необхідного обладнання для відновлення інфраструктури.

Укрнафта натомість зможе скористатися грантовою підтримкою на 44,6 мільйона євро від Норвегії та Нідерландів.

Також сторони підписали низку меморандумів про співпрацю у сферах енергетики, відновлюваної генерації, ядерної галузі та декарбонізації – із Siemens Energy, ORLEN, Škoda JS, Swedfund тощо.

А як щодо міжнародної підтримки

Шмигаль звітував про залучення 550 мільйонів євро міжнародної підтримки для підготовки до наступної зими, про частину з них домовилися під час "енергетичного Рамштайну". У списку США, Швеція, Норвегія, Естонія, Ісландія, Литва та Нідерланди.

Ба більше, деякі з країн допомагають в інший спосіб – обладнанням із виведених з експлуатації теплових електростанцій. Таке устаткування готові передати або вже надають Литва та Латвія, Словаччина, Хорватія, Німеччина, Австрія та Нідерланди.