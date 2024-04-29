Будет ли осуществляться перерасчет

Законодательством Украины предусмотрено, что с 1 апреля автоматически пересчитают пенсии пенсионерам, которые работают. При условии, что такое лицо по состоянию на 1 марта 2024 года приобрело 24 месяца страхового стажа или же если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Читайте также: Как оформить пенсию по инвалидности в Украине

При этом, пенсионерам не нужно лично обращаться для проведения перерасчета. Дело в том, что он осуществляется автоматически на основе данных, содержащихся в Государственном реестре застрахованных лиц.

Обратите внимание! Если по состоянию на 1 марта 2024 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.

В ПФУ объяснили, что величину увеличения пенсии определяют для каждого пенсионера индивидуально, учитывая продолжительность страхового стажа и размер зарплаты, на основе которой рассчитывают пенсию.

Когда проведут перерасчет

Согласно имеющейся информации, перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года.

Важно! Работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет проведен в случае, если они достигли пенсионного возраста.

Соответственно, выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 года, учитывая повышение за апрель и май месяцы.