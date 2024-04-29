Будет ли осуществляться перерасчет
Законодательством Украины предусмотрено, что с 1 апреля автоматически пересчитают пенсии пенсионерам, которые работают. При условии, что такое лицо по состоянию на 1 марта 2024 года приобрело 24 месяца страхового стажа или же если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.
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При этом, пенсионерам не нужно лично обращаться для проведения перерасчета. Дело в том, что он осуществляется автоматически на основе данных, содержащихся в Государственном реестре застрахованных лиц.
В ПФУ объяснили, что величину увеличения пенсии определяют для каждого пенсионера индивидуально, учитывая продолжительность страхового стажа и размер зарплаты, на основе которой рассчитывают пенсию.
Когда проведут перерасчет
Согласно имеющейся информации, перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года.
Соответственно, выплата повышенных пенсий состоится в июне 2024 года, учитывая повышение за апрель и май месяцы.