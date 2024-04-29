Чи буде здійснюватися перерахунок

Законодавством України передбачено, що з 1 квітня автоматично перерахують пенсії пенсіонерам, які працюють. За умови, що така особа станом на 1 березня 2024 року набула 24 місяці страхового стажу або ж якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

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При цьому, пенсіонерам не потрібно особисто звертатися для проведення перерахунку. Річ у тім, що він здійснюється автоматично на основі даних, що містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб.

Зауважте! Якщо станом на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, то перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу.

У ПФУ пояснили, що величину збільшення пенсії визначають для кожного пенсіонера індивідуально з огляду на тривалість страхового стажу та розмір зарплати, на основі якої розраховують пенсію.

Коли проведуть перерахунок

Згідно із наявною інформацією, перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року.

Важливо! Працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

Відповідно, виплата підвищених пенсій відбудеться в червні 2024 року, враховуючи підвищення за квітень і травень місяці.