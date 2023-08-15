Какое повышение ждет украинцев с осени
Денис Шмигаль в телемарафоне "Единые новости" заверил, что повышения размера коммунальных платежей в этом году не будет. 24 Канал.
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Такие тарифы, как на тепло, на горячую воду, я убежден, до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительный груз.
Однако следует понимать, что отсутствие повышения тарифов до конца войны – это самый положительный сценарий. Поскольку на сегодня регуляторы покрывают разницу между стоимостью закупки и реальной ценой, которую должны платить украинцы. Достоверность увеличения тарифов все равно остается.
- Электроэнергия
В июне 2023 года тариф на электроэнергию вырос до 2,64 гривны за киловатт – час. Это увеличило платежки украинцев в среднем на 250 гривен.
Пока энергокомпании способны самостоятельно покрывать финансовые затраты. Однако в будущем возможность повышения тарифа остается. Ведь до конца невозможно предсказывать действия агрессора и степень потенциального поражения критической инфраструктуры.
- Водоснабжение и водоотвод
Несмотря на попытки обслуживающих компаний повысить тариф, он в большинстве мест зашился постоянным.
- Газ
Руководство компании "Нафтогаз", обслуживающей 98% украинских потребителей, заявило, что цены на газ не должны изменяться до мая 2024 года
То есть тариф для бытовых потребителей будет 7,96 гривны за кубометр газа.