Какое повышение ждет украинцев с осени

Денис Шмигаль в телемарафоне "Единые новости" заверил, что повышения размера коммунальных платежей в этом году не будет. 24 Канал.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Такие тарифы, как на тепло, на горячую воду, я убежден, до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительный груз.

Однако следует понимать, что отсутствие повышения тарифов до конца войны – это самый положительный сценарий. Поскольку на сегодня регуляторы покрывают разницу между стоимостью закупки и реальной ценой, которую должны платить украинцы. Достоверность увеличения тарифов все равно остается.

Заметьте! На некоторые тарифы в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще через 6 месяцев. В частности, речь идет о централизованном отоплении, распределении газа и горячей воде.

Электроэнергия

В июне 2023 года тариф на электроэнергию вырос до 2,64 гривны за киловатт – час. Это увеличило платежки украинцев в среднем на 250 гривен.

Пока энергокомпании способны самостоятельно покрывать финансовые затраты. Однако в будущем возможность повышения тарифа остается. Ведь до конца невозможно предсказывать действия агрессора и степень потенциального поражения критической инфраструктуры.

Водоснабжение и водоотвод

Несмотря на попытки обслуживающих компаний повысить тариф, он в большинстве мест зашился постоянным.

Газ

Руководство компании "Нафтогаз", обслуживающей 98% украинских потребителей, заявило, что цены на газ не должны изменяться до мая 2024 года

То есть тариф для бытовых потребителей будет 7,96 гривны за кубометр газа.