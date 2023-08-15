Яке підвищення чекає на українців з осені

Денис Шмигаль у телемарафоні "Єдині новини" запевнив, що підвищення розміру комунальних платежів цьогоріч не буде – передає 24 Канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Такі тарифи, як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковим тягарем.

Проте, варто розуміти, що відсутність підвищення тарифів до кінця війни – це найпозитивніший сценарій. Оскільки станом на тепер регулятори покривають різницю між вартістю закупки та реальною ціною, яку б мали платити українці. Вірогідність збільшення тарифів однаково залишається.

Зауважте! На деякі тарифи в Україні діє мораторій до кінця воєнного стану та ще 6 місяців після. Зокрема, йдеться про централізоване опалення, розподіл газу та гарячу воду.

Електроенергія

У червні 2023 року тариф на електроенергію зріс до 2,64 гривні за кіловат-годину. Це збільшило платіжки українців в середньому на 250 гривень.

Поки що енергокомпанії здатні самостійно покривати фінансові витрати. Проте, у майбутньому, можливість підвищення тарифу залишається. Адже до кінця неможливо прогнозувати дії агресора і ступінь потенційного ураження критичної інфраструктури.

Водопостачання та водовідведення

Попри намагання обслуговуючих компаній підвищити тариф, він у більшості місць зашився незмінним.

Газ

Керівництво компанії "Нафтогаз", яка обслуговує 98% українських споживачів, заявило, що ціни на газ не повинні змінюватися до травня 2024 року

Тобто тариф для побутових споживачів буде 7,96 гривні за кубометр газу.