Какие премии предлагают

Министерство экономики подготовило соответствующий проект постановления, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram.

Согласно предложенным правилам, вознаграждение топ-менеджеров должно состоять из фиксированной и переменной частей.

Для председателя правления предусмотрены следующие максимальные выплаты:

квартальная премия – до трех месячных должностных окладов;

за четыре квартала – до 12 окладов;

годовая премия – до 24 месячных должностных окладов;

всего за год – до 36 окладов.

Для других членов правления будет действовать привязка к вознаграждению председателя. То есть их квартальные и годовые премии не смогут превышать соответствующие максимальные выплаты руководителя Нафтогаза.

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Как долго будут действовать такие премии

В то же время, по словам народного депутата, премии до 36 окладов не планируется оставлять на постоянной основе.

Норма о премиях до 36 окладов не будет постоянной. Она будет действовать до перехода на новую систему вознаграждений руководителей госкомпаний, но не дольше, чем в течение шести месяцев после завершения военного положения,

– пояснила Василевская-Смаглюк.

По окончании этого переходного периода бонусы будут ограничены на уровне 30% от фиксированной зарплаты.

Политик добавила, что точные суммы вознаграждений в гривнах пока подсчитать сложно, ведь базовый оклад является коммерческой тайной контракта. Однако известно, что экс-глава Нафтогаза Сергей Корецкий задекларировал за прошлый год 14,4 миллиона гривен общей зарплаты вместе с премиями.

Откуда взялись 36 окладов

Предел в 36 окладов не является новым изобретением чиновников. Именно из такого предельного размера исходили следователи антикоррупционных органов в громком уголовном деле против бывшего главы Нафтогаза Андрея Коболева.

Напомним, в 2018 году Коболев получил почти 261 миллион гривен премии за победу над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Однако, по версии НАБУ и САП, на тот момент максимально допустимое вознаграждение составляло около 37,48 миллиона гривен. Следствие считало, что выплата превысила установленный лимит более чем на 229 миллионов гривен. Уголовное производство по этому делу до сих пор рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.