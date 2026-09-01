Які премії пропонують

Міністерство економіки підготувало відповідний проєкт постанови, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram.

За запропонованими правилами, винагорода топменеджерів має складатися з фіксованої та змінної частин.

Для голови правління передбачені такі максимальні виплати:

квартальна премія – до трьох місячних посадових окладів;

за чотири квартали – до 12 окладів;

річна премія – до 24 місячних посадових окладів;

загалом за рік – до 36 окладів.

Для інших членів правління діятиме прив'язка до винагороди голови. Тобто їхні квартальні та річні премії не зможуть перевищувати відповідні максимальні виплати керівника Нафтогазу.

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Скільки часу діятимуть такі премії

Водночас, за словами народної депутатки, премії до 36 окладів не планують залишати на постійній основі.

Норма про премії до 36 окладів не буде постійною. Вона діятиме до переходу на нову систему винагород керівників держкомпаній, але щонайдовше – протягом шести місяців після завершення воєнного стану,

– пояснила Василевська-Смаглюк.

Після завершення цього перехідного періоду бонуси обмежать на рівні 30% від фіксованої зарплати.

Політикиня додала, що точні суми винагород у гривнях наразі підрахувати складно, адже базовий оклад є комерційною таємницею контракту. Проте відомо, що ексочільник Нафтогазу Сергій Корецький задекларував за минулий рік 14,4 мільйона гривень загальної зарплати разом із преміями.

Звідки взялися 36 окладів

Межа у 36 окладів не є новим винаходом урядовців. Саме з такого граничного розміру виходили слідчі антикорупційних органів у гучній кримінальній справі проти колишнього очільника Нафтогазу Андрія Коболєва.

Нагадаємо, у 2018 році Коболєв отримав майже 261 мільйон гривень премії за перемогу над російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Однак за версією НАБУ та САП, на той момент максимально допустима винагорода становила близько 37,48 мільйона гривень. Слідство вважало, що виплата перевищила встановлений ліміт більш ніж на 229 мільйонів гривень. Кримінальне провадження щодо неї досі розглядається у Вищому антикорупційному суді.