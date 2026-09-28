Какими будут тарифы на газ для населения

Льготные цены на природный газ для бытовых потребителей и производителей тепла останутся неизменными как минимум до 31 марта. Соответствующее решение принял Кабинет Министров, чтобы защитить кошельки граждан в условиях сложной социально-экономической ситуации. Как пояснил премьер-министр Сергей Корецкий, это означает, что в течение всего осенне-зимнего периода стоимость кубометра для домохозяйств не будет расти.

Сохранение текущих цен является вынужденной мерой в период действия военного положения. Парламент ранее ввел мораторий на повышение коммунальных тарифов, и правительство обязано его соблюдать. В то же время чиновник подчеркнул, что совместно с международными партнерами уже ведется работа над новой системой. "Мы работаем над внедрением справедливого и прозрачного тарифного регулирования с одновременным увеличением адресной помощи тем, кто в ней действительно нуждается", – отметил Корецкий.

Что означает продление ПСО для рынка

Министр энергетики Денис Шмыгаль добавил, что действие специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа официально продлено до 31 марта 2027 года. Этот механизм позволяет сохранить льготные условия не только для обычных украинцев, но и для предприятий теплоснабжения. Кроме того, это гарантирует стабильные продажи газа операторам газораспределительных систем и объектам когенерации, особенно на прифронтовых территориях.

Напомним, что мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду был принят Верховной Радой еще в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на колоссальные разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных ударов, государство продолжает субсидировать тарифы, чтобы не допустить коллапса неплатежей. В условиях войны фиксация цен остается едва ли не единственным инструментом, обеспечивающим бесперебойную подачу тепла и стабильность энергосистемы Украины в целом.

К слову, для подавляющего большинства украинцев, пользующихся услугами компании "Нафтогаз Украины", стоимость голубого топлива в октябре остается неизменной – они и дальше будут платить 7,96 гривны за кубометр.