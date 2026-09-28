Якими будуть тарифи на газ для населення

Пільгові ціни на природний газ для побутових споживачів та виробників тепла залишаться незмінними щонайменше до 31 березня. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, аби захистити гаманці громадян в умовах складної соціально-економічної ситуації. Як пояснив прем'єр-міністр Сергій Корецький, це означає, що протягом усього осінньо-зимового періоду вартість кубометра для домогосподарств не зростатиме.

Збереження поточних прайсів є вимушеним кроком під час дії воєнного стану. Парламент раніше запровадив мораторій на підвищення комунальних тарифів, і уряд зобов'язаний його дотримуватися. Водночас посадовець наголосив, що спільно з міжнародними партнерами вже триває робота над новою системою. "Ми працюємо над запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує", – зазначив Корецький.

Що означає продовження ПСО для ринку

Міністр енергетики Денис Шмигаль додав, що дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу офіційно продовжено аж до 31 березня 2027 року. Цей механізм дозволяє зберегти пільгові умови не лише для звичайних українців, але й для підприємств теплопостачання. Крім того, це гарантує стабільний продаж газу операторам газорозподільних систем та об'єктам когенерації, особливо на прифронтових територіях.

Нагадаємо, що мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду був ухвалений Верховною Радою ще на початку повномасштабного вторгнення. Попри колосальні руйнування енергетичної інфраструктури через російські ракетні удари, держава продовжує субсидіювати тарифи, аби не допустити колапсу неплатежів. В умовах війни фіксація цін залишається чи не єдиним інструментом, який забезпечує безперебійне постачання тепла та стабільність енергосистеми України загалом.

До слова, для переважної більшості українців, які користуються послугами компанії "Нафтогаз України", вартість блакитного палива у жовтні залишається незмінною – вони й надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр.