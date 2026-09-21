Куда будут направлены средства

Средства будут выделены из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Общую сумму в 150 миллионов гривен планируется распределить по двум направлениям:

43 миллиона гривен пойдут на два проекта восстановления, которые уже находятся на стадии реализации;

пойдут на два проекта восстановления, которые уже находятся на стадии реализации; что еще 107 миллионов гривен направят на запуск девяти совершенно новых проектов непосредственно в Запорожье.

Все работы планируется завершить до конца 2026 года. Это позволит жителям поврежденных домов как можно быстрее вернуться в свои дома.

Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, мы должны обеспечить восстановление жилья для людей, пострадавших от российских атак. Особенно это важно для прифронтовых городов и общин,

– подчеркнул Корецкий.

По его словам, над восстановлением будут работать совместно с местными властями, чтобы определять первоочередные потребности и направлять средства на объекты, которые больше всего нуждаются в восстановлении.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно об атаках на Запорожье

Напомним, российские оккупанты постоянно проводят атаки на Запорожье и область, направляя свои дроны и ракеты на торговые центры, склады, жилые дома и т. д.

В ночь на 21 сентября враг нанес удар беспилотниками по городу, повредив жилые дома, торговый центр и один из корпусов Запорожского национального университета в центре города. Разрушениям подверглись как минимум два девятиэтажных дома.

Ранее, вечером 5 сентября, российская армия массированно атаковала Запорожье ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в нежилое помещение. Также БПЛА атаковали жилые дома, где возникли пожары.