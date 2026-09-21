Куди спрямують кошти

Кошти виділять із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Загальну суму у 150 мільйонів гривень планують розподілити за двома напрямками:

43 мільйони гривень підуть на два проєкти відновлення, які вже перебувають на стадії реалізації;

гривень підуть на два проєкти відновлення, які вже перебувають на стадії реалізації; ще 107 мільйонів гривень направлять на запуск дев'яти абсолютно нових проєктів безпосередньо у Запоріжжі.

Усі роботи планують завершити до кінця 2026 року. Це дозволить мешканцям пошкоджених будинків якнайшвидше повернутися до своїх домівок.

Попри обмежені фінансові ресурси, маємо забезпечити відновлення житла для людей, які постраждали від російських атак. Особливо це важливо для прифронтових міст і громад,

– наголосив Корецький.

За його словами, над відновленням працюватимуть спільно з місцевою владою, щоб визначати першочергові потреби та спрямовувати кошти на об’єкти, які найбільше потребують відбудови.

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Що відомо про атаки на Запоріжжя

Нагадаємо, російські оекупанти постійно атакують Запоріжжя та область, направляючи свої дрони та ракети на торгові центри, склади, житлові будинки тощо.

У ніч на 21 вересня ворог вдарив безпілотниками по місту, пошкодивши житлові будинки, торгівельний центр та один із корпусів Запорізького національного університету в центрі міста. Руйнувань зазнали щонайменше два дев'ятиповерхові будинки.

Раніше, 5 вересня, вечері російська армія масовано атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у нежитлове приміщення, Також БПЛА атакували житлові будинки, де виникли пожежі.