Не ожидали таких санкций: почему российская авиация распадается на куски

Российская гражданская авиация трещит по швам. С начала декабря в России рекордное количество самолетов вышло из строя. Как бы россияне не открещивались, но влияние западных санкций на страну-агрессора очевидно.

Для Кремля оказалось неожиданностью, что антироссийские санкции будут такие жестокие. Об этом 24 Каналу сказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Российские авиакомпании терпят безумные убытки

В России все думали, что мир будет вести достаточно мягкую санкционную политику как это было в 2014 году после аннексии Крыма. Впрочем, на этот раз мир категорически не одобрил полномасштабное вторжение в Украину, поэтому ввел достаточно жесткие санкции, и теперь в России никто не знает, что делать.

Сейчас страна-агрессор не способна самостоятельно наладить собственное производство дальнемагистральных самолетов.

Какие-то разговоры о самолетах такого типа идут. Один – два, возможно, за год удастся сделать. Ситуация очень сложная,

– отметил доктор экономических наук.

Кроме этого, российские авиакомпании начинают нести безумные убытки. Они формально показывают прибыль, но на самом деле есть только убытки.

За 9 дней декабря 11 российских самолетов вышли из строя. Россияне вынуждены были совершать экстренную посадку.

"Гас дорожает, зарплату надо повышать. История невеселая. Боюсь, что придется по России путешествовать людям только поездами, автобусами и автомобилями. Но знаете, от Москвы до Владивостока на поезде это нелегкое путешествие", – сказал Липсиц.

Россия распадется на несвязные куски

В России авиационная индустрия построена достаточно странно. Она зарабатывала деньги только тогда, когда возила людей за границу и обратно. На интернациональных рейсах российские компании получали прибыль, а внутренние перевозки, в особенности меж регионами, убыточны.

По словам доктора экономических наук, если у России не будет внутренних перевозок, то страна распадется на несвязные куски.

"Источник доходов авиации не очень велик. В этом году был уже наоборот обратный вариант, когда "Аэрофлот" пришел в минфин и просил его субсидировать, ведь иначе они окажутся на краю банкротства", – добавил Липсиц.

Инциденты с российскими самолетами