Подорожает ли доллар на следующей неделе

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе на рынке в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости, что будет сопровождаться отсутствием резких и непредсказуемых курсовых изменений.

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Поэтому кроме такой стратегии Нацбанка, есть тактика, которая заключается в мгновенной реакции регулятора на угрожающие тенденции на рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Но сейчас в Украине начался достаточно длительный период скидочно-праздничный период, который на наличном рынке должен уравновесить покупателей и продавцов.

Поэтому вполне реально, что курсовые показатели валют "подстроятся" под активность граждан. Это означает, что когда спрос и предложение достаточно уравновешены, то курсовые показатели могут меняться лишь несущественно.

Заметьте! С 18 ноября по 24 ноября колебания будут на уровне 41,2 – 41,7 гривны за доллар на межбанке, на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар.